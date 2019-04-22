Грызлов заявил о желании Киева усложнить ситуацию в Донбассе до инаугурации Зеленского

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов допустил усугубление ситуации в Донбассе со стороны «партии войны» до вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

«Посредники минского процесса – российская делегация, а также делегация ОБСЕ – готовы оказать все необходимое содействие для обеспечения прямого, конструктивного и честного диалога между Киевом и жителями Донбасса. В то же время нельзя исключать, что киевская «партия войны» использует переходный период, чтобы усложнить ситуацию до вступления в должность нового президента. У них нет поддержки граждан, но на протяжении нескольких недель у них остается контроль над вооруженными силами и другими силовыми структурами», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

Полпред выразил надежду на то, что «киевские политические банкроты и их западные покровители не будут усугублять свою вину перед гражданами Украины». «Проголосовавшие избиратели заявили свою позицию, и эту позицию должны уважать и в Киеве, и в западных столицах», – отметил он.

Грызлов подчеркнул, что выборы президента Украины показали недоверие ее граждан к существующей власти, и теперь новый президент имеет возможность оправдать надежды украинце на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

«Граждане Украины выразили недоверие действующей власти, выразили недоверие киевской «партии войны». Люди надеются, что новый президент Украины изменит политику в отношении жителей Донбасса, начнет диалог вместо попыток военного подавления. Такие обещания звучали в ходе кампании, теперь появляется возможность их выполнить», – заявил Грызлов.

«В Минске 24 апреля состоится заседание контактной группы, на котором впервые после выборов встретятся представители Киева, Донецка и Луганска. И для украинской власти – это возможность приступить к выполнению воли избирателей, заявленной на выборах. Есть реальная перспектива ввести в действие «пасхальное перемирие», согласовать необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом. Есть реальная перспектива приступить к завершению процедуры обмена, возвращения тех удерживаемых лиц, которых Киев обещал освободить еще в конце 2017 года. Напомню, что именно это невыполненное киевское обещание остановило весь процесс обмена», – добавил полпред.

Ранее Грызлов заявил, что Киев создает все новые точки невозврата Донбасса.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента. По итогам обработки 99% протоколов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется первыми внести в Верховную раду.