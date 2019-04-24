Евросоюзу пообещали более дешевый газ благодаря «Северному потоку – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» может сделать газ в Евросоюзе на 13% дешевле к 2020 году, следует из письма исполнительного директора оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Маттиаса Варнига главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

«Этот трубопровод после введения в эксплуатацию существенно повысит газотранспортные мощности в Европе. Мы ожидаем, что снижение оптовых цен на газ в ЕС составит до 13% к 2020 году благодаря дополнительному газу, который поступит на европейский рынок благодаря «Северному потоку – 2», – передает РИА «Новости» текст письма.

Отмечается, что благодаря строительству и обслуживанию газопровода в ЕС появятся более 31 тыс. рабочих мест, а инвестиции, связанные с проектом, могут обеспечить вливание в экономику Евросоюза около 5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 пригрозила Евросоюзу судебным разбирательством в случае, если ее не освободят от выполнения требований Третьего энергетического пакета.

15 апреля Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, которые распространяют европейские нормы на «Северный поток – 2». После их вступления в силу все газопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, будут работать по тем же правилам, что и находящиеся на территории государств – членов Евросоюза.

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