«Аэрофлоту» одобрили закупку 100 самолетов Boeing и Airbus

Правительство России одобрило закупку 100 самолетов производства Boeing и Airbus для «Аэрофлота», сообщил глава Минпромторг Денис Мантуров.

«Принято решение комиссии (по импортозамещению) относительно разрешения «Аэрофлоту» на закупку иностранных судов. Речь идет в первую очередь об Airbus 350 – широкофюзеляжный, дальнемагистральный», – передает его слова ТАСС.

Мантуров отметил, что российский авиапром пока не производит таких самолетов. По его словам, закуплено будет 22 самолета А350, а всего – около 100 самолетов, среди которых в том числе лайнеры Boeing.

Мантуров также заявил, что к 2030 году у «Аэрофлота» каждый второй самолет будет российского производства.

Между тем, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» может сосредоточиться на эксплуатации МС-21. Лоукостер «Победа» от закупок МС-21 вместо Boeing 737 MAX отказался.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что авиакомпания может отказаться от закупок уже заказанных самолетов Boening-737 MAX 8.