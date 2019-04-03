«Победа» отказалась использовать МС-21 вместо Boeing 737 MAX

Лоукостер «Победа» не будет использовать самолеты МС-21 вместо Boeing 737 MAX, сообщают СМИ.

Представитель вице-премьера Юрия Борисова сообщил, что «Победе» как лоукостеру разрешили использовать «проверенные иностранные суда, которые способны обеспечить высокий налет и низкие издержки», пишут «Ведомости».

По данным источника ТАСС, на эксплуатации нового самолета сосредоточится «Аэрофлот», «Победа» же продолжит выстраивать монопарк на базе самолетов Boeing 737.

Напомним, в правительстве рекомендовали «Победе» рассмотреть замену Boeing 737 MAX самолетами МС-21. Речь шла о покупке 30 российских самолетов.

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Boening-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев.

Во многих странах мира, в том числе США, запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания может отказаться от закупок уже заказанных самолетов Boening-737 MAX 8.