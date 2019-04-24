Спутник ГЛОНАСС вернулся к работе после поломки

Вышедший из строя навигационный спутник № 751 снова работает по целевому назначению.

Навигационный спутник № 751 серии «Глонасс-М» заработал по целевому назначению около 11.00 (мск), сообщает РИА «Новости», со ссылкой на Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов, из которых 24 работают по целевому назначению, что достаточно Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами.

Ранее сообщалось, что спутник № 751 перестал работать по целевому назначению, в результате чего ГЛОНАСС лишилась глобального покрытия Земли.

Редактор межотраслевого журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко рассказал газете ВЗГЛЯД, насколько критична данная ситуация.