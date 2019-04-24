Поломка спутника лишила ГЛОНАСС глобального покрытия Земли

Спутник российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту около трех лет назад, вышел из строя. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника, сейчас работают 23 из 26 спутников на орбите.

По данным сайта ГЛОНАСС, с трех часов ночи космический аппарат №751 не передает на землю эфемеридные данные (свои координаты) и выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, сообщает РИА «Новости».

Данный аппарат относится к серии «Глонасс-М», гарантийный срок его работы – семь лет. Аппарат №751 был запущен в феврале 2016 года.

Сейчас орбитальная группировка российской ГЛОНАСС состоит из 26 космических аппаратов, 23 из них работают по целевому назначению, но для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

Ранее сообщалось, что один из спутников вывели на техобслуживание из-за погрешности.