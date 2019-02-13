Спутник «Глонасс» вывели на техобслуживание из-за погрешности

Один из 26 спутников «Глонасс-М» был на время выведен из орбитальной группировки на техобслуживание, об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Согласно данным на сайте центра, спутник «Глонасс-М» 731 был выведен для проведения технического обслуживания 13 февраля.

По информации на сайте Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга, спутник выдал точностные характеристики хуже допустимых, иначе говоря, допустил погрешность.

В январе аппарат 736 из орбитальной группировки «Глонасс-М» был внепланово выведен на техобслуживание.