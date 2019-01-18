Навигационный спутник «Глонасс-М» внепланово вывели на техобслуживание

В пятницу был внепланово выведен на техническое обслуживание навигационный спутник «Глонасс-М», сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 выведен на техническое обслуживание 18 января после 04:00 мск; эта работа не анонсировалась, передает РИА «Новости».

В данный момент в орбитальной группировке работают по целевому назначению 22 космических аппарата «Глонасс» из 24-х, необходимых для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами системы.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что спутник «Глонасс-М» внепланово выведен на техническое обслуживание. Эксперт отмечал, что никто не почувствует отсутствия сигнала одного из 24 спутников.

В январе группировка ГЛОНАСС возобновила работу в полном составе.