Эксперт рассказал о последствиях временного сокращения группировки ГЛОНАСС

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30 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 16:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко заявил Путину о состоявшемся союзе народов России и Белоруссии
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году
Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия
Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году
Зачем германской армии понадобились иностранцы
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Плохой год для глобальной элиты
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того, чтобы попытаться решить возникшие проблемы – сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
Новый лозунг глобальных манипуляторов
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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Как Путин исполняет желания детей
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Главные победы России в 2018 году
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Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
Минобороны выпустило «игривый» календарь
Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
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