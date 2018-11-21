Эксперт рассказал о последствиях временного сокращения группировки ГЛОНАСС

«Прием сигналов ГЛОНАСС и GPS входит в базовую комплектацию всех навигационных приемников. А в некоторых используются китайские сигналы «Бейдоу» и европейской «Галилео». Поэтому вывод одного спутника «Глонасс-М» не почувствует никто», – сказал газете ВЗГЛЯД редактор межотраслевого журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко. Он объяснили причины, по которым из группировки ГЛОНАСС был выведен один спутник.

Редактор межотраслевого журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко заверил, что вывод навигационного спутника «Глонасс-М» на техническое обслуживание некритичен для работы всей системы, о чем свидетельствуют графические данные по зонам обеспечения на земле навигационных вычислений.

Эксперт отметил, что подавляющая часть навигационных приемников применяет многосистемность и обрабатывает одновременно сигналы нескольких спутниковых навигационных систем – не только принятых в эксплуатацию, но и вводимых.

«Прием сигналов ГЛОНАСС и GPS входит в базовую комплектацию всех навигационных приемников. А в некоторых используются китайские сигналы «Бейдоу» и европейской «Галилео». Поэтому вывод одного спутника «Глонасс-М» не почувствует никто», – заверил Крейденко.

Кроме того, глобальное покрытие ГЛОНАСС обеспечивает 16 аппаратов, поэтому продолжающие функционировать 23 спутника не позволят ощутить потерю точности позиционирования. «Отсутствие одного аппарата на какой-то плоскости не критично», – подчеркнул эксперт.

Что касается проведения технического обслуживания спутников, то это никак не связано, например, с нехваткой комплектующих. Эти процедуры проводятся в соответствии с правилами эксплуатации подобной аппаратуры.

«Время от времени нужно проводить тест бортовых систем. И в это время использовать спутник в созвездии было бы неправильно, поэтому его временно отключают, проводят тест, затем, если надо, корректируют орбиту и ориентируют аппарат по солнцу... Потом спутник возвращают обратно в созвездие и включают в эксплуатацию. Это обычная операция для любой спутниковой системы как в России, так и за рубежом», – пояснил эксперт.

По словам Крейденко, сейчас в России начато производство аппаратов следующего поколения «Глонасс-К1» и «Глонасс-К2». Производитель обещает, что к 2030 году группировка будет целиком состоять из новых спутников, что обеспечит более высокую точность работы навигации.

«В России нет проблем с комплектующими к навигационным спутникам. Об этом можно судить по тому, что у нас достаточно активно производятся аппараты научного и военного плана», – подытожил Константин Крейденко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу на техническое обслуживание был выведен один навигационный спутник «Глонасс-М» с системным номером 736. Таким образом, в орбитальной группировке работают по целевому назначению 23 космических аппарата из 24-х.