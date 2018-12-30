Система «Глонасс-М» осталась без необходимого числа спутников на орбите

Один навигационный спутник «Глонасс-М» в воскресенье, 30 декабря, был выведен на техническое обслуживание, сообщили в информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Уточняется, что космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 выведен на техническое обслуживание 30 декабря после 10.00 мск, передает РИА «Новости».

Заранее данные работы не анонсировались.

Сейчас в орбитальной группировке работают по целевому назначению 23 космических аппарата «Глонасс» из 24-х необходимых для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами системы ГЛОНАСС.

В ноябре сообщалось, что система ГЛОНАСС будет предоставлять услуги высокоточной навигации при помощи шести новых спутников на высокой эллиптической орбите.