Точность системы ГЛОНАСС решили улучшить

Система ГЛОНАСС будет предоставлять услуги высокоточной навигации при помощи шести новых спутников на высокой эллиптической орбите, сообщается в презентации первого заместителя главы Роскосмоса Юрия Урличина.

«Орбитальная группировка высокоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС из шести космических аппаратов, находящихся по два космических аппарата в трех орбитальных плоскостях, будет образовывать на поверхности Земли две трассы. Предоставление услуги абсолютной высокоточной навигации с 2023 года», – говорится в презентации, передает РИА «Новости».

Кроме того, оператор «ЭРА ГЛОНАСС» предложил оборудовать терминалами водный транспорт и легкую авиацию, об этом заявил заместитель гендиректора АО «ГЛОНАСС» Илья Аксельрод.

«Технологии, используемые АО «ГЛОНАСС» для автотранспорта, мы считаем, могут использоваться на других видах транспорта. Малая авиация, маломерный водный транспорт - это те места, куда довольно просто с точки зрения техники, но потребует регуляторных действий, позволит привнести тот положительный опыт, который мы используем в автомобильном транспорте», - сказал он.

В августе президент Владимир Путин поддержал инициативу об обязательной установке на самолеты системы ГЛОНАСС для более точной навигации.