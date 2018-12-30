Группировка ГЛОНАСС возобновила работу в полном составе

Внепланово выведенный на техобслуживание перед Новым годом навигационный спутник «Глонасс-М» вернулся в работу, орбитальная группировка работает в полном составе, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Космический аппарат «Глонасс-М» с системным номером 736 возобновил работу по целевому назначению 13 января около 02.00 мск. Сейчас в орбитальной группировке возобновили работу по целевому назначению все 24 космических аппарата, которые обеспечивают глобальное покрытие земного шара навигационными сигналами системы ГЛОНАСС, передает РИА «Новости».

Перед Новым годом сообщалось, что спутник «Глонасс-М» внепланово выведен на техническое обслуживание. Эксперт отмечал, что никто не почувствует отсутствия сигнала одного из 24 спутников.