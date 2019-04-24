Эксперт оценил критичность поломки спутника ГЛОНАСС

«Для навигационного покрытия Земли это не критично, даже если еще один-два спутника выйдут на регламентные работы. Обычный пользователь ничего не заметит, чего-то фатального не произошло», – заявил газете ВЗГЛЯД редактор межотраслевого журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко, комментируя сообщения о поломке российского спутника.

«За последнее время достаточно часто в системе ГЛОНАСС происходят нештатные регламентные работы на орбите, – говорит Крейденко. – Спутники выводят на техническое обслуживание, снимают с них информацию, эксперты принимают решение о том, как их «воскресить» и аппараты возвращаются к работе».

Конкретно по этому случаю, отмечает эксперт, нужно дождаться результатов диагностики и посмотреть какие имеются неполадки. По словам Крейденко, хорошо уже то, что аппарат удалось вывести на техобслуживание, то есть он не стал холодным железом, не отвечающим ни на какие команды.

«С ним будут работать, думаю, восстановят его работоспособность и у нас будет вновь полное созвездие спутников, – подчеркнул редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС».

При этом он отметил, что для навигационного покрытия на Земле не критично, даже если еще один-два спутника выйдут на регламентные работы – обычный пользователь не заметит исчезновения аппарата, и для функционирования всей навигационной системы чего-то фатального не случилось.

«Ремонт спутника ГЛОНАСС проходит также, как чинят обыкновенный автомобиль. Если автомашина встала, ее проверяют при помощи компьютера, смотрят что и где произошло, после чего решают, что требуется для исправления неполадки. Система ГЛОНАСС состоит из орбитального и наземного комплексов управления, который получает подробную информацию о состоянии каждого навигационного аппарата на орбите», – пояснил собеседник.

«Борт перестал отвечать? Значит нужно разобраться почему, посылается соответствующая команда. Это не значит, что спутник ушел орбиты, он остался на той же точке. С ним начинают работать, выяснять, что произошло. Но на это необходимо несколько сеансов – спутники не висят над одной точкой. Сеанс связи возможен, только во время прохождения спутника над территорией России», – отметил Крейденко.

«Далее в результате сеанса связи будет получена телеметрическая информация, ее расшифруют. Скажут: надо перезагрузить что-то там по питанию, или развернуть немножко спутник по Солнцу. Дадут команду включат, перезагрузят. Тут как с обычной техникой, хоть с телефоном, хоть с компьютером. Электроника – это наука контактов. Порой достаточно перезагрузки, чтобы вернуть прибор в рабочее состояние», – резюмировал эксперт.

Как сообщала в среду газета ВЗГЛЯД, с трех часов ночи космический аппарат №751 не передает на Землю эфемеридные данные (свои координаты) и выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось. Данный аппарат, запущенный в феврале 2016 года, относится к серии «Глонасс-М», а гарантийный срок его работы – семь лет.

Сейчас орбитальная группировка российской ГЛОНАСС состоит из 26 космических аппаратов, 23 из них работают по целевому назначению, но для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

Ранее сообщалось, что один из спутников вывели на техобслуживание из-за погрешности.