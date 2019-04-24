Шойгу заявил представителям КНДР о готовности к сотрудничеству

Москва настроена на развитие сотрудничества с Пхеньяном, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из КНДР генералом армии Но Гван Чхолем.

Шойгу заявил, что «в России отношениями дружбы и добрососедства с Корейской Народно-Демократической Республикой», передает РИА «Новости».

«Подтверждаем настрой на дальнейшее развитие сотрудничества», – указал он.

Подчеркивается, что Москва настроена на углубление политического диалога с КНДР, и знаковым событием станет предстоящая встреча лидеров двух стран.

«Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество», – отметил российский министр.

Генерал Но Гван Чхоль заявил, что северокорейская сторона надеется на «плодотворное сотрудничество и обсуждение нашего взаимодействия».

«Обязательно примем участие в развитии международной безопасности», – сказал он.

По оценке Но Гван Чхоля, встреча делегаций двух стран «играет очень большую роль» в военном сотрудничестве России и КНДР.

Напомним, в четверг состоится встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

В среду северокорейский лидер прибыл в Россию.

До этого в Кремле сообщали, что главной темой переговоров лидеров двух стран станет урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.

Сообщалось также, что северокорейский лидер может посетить штаб Тихоокеанского флота, Дальневосточный океанариум, а также предприятия пищевой промышленности.

Госдеп США уже отреагировал на предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына.