Прием в медучилища могут упростить для борьбы с дефицитом врачей

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить возможность принимать в медучилища абитуриентов с девятого класса школы, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Прорабатывается вопрос упрощения требований к приему в медицинские училища для подготовки фельдшеров не после 11-го, а уже после девятого класса, как это было ранее», – сказала Голикова, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что в стране наблюдается дефицит медицинских кадров, и поручил разработать меры по его сокращению, добавила вице-премьер.

В середине апреля сообщалось, что за последние пять лет средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза.