Россия и Индонезия договорились о поставке бронемашин

Россия поставит Индонезии боевые машины пехоты БМП-3Ф и плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф, обе стороны подписали контракт на поставку техники, об этом заявили в «Рособоронэкспорте».

«Рособоронэкспорт» подписал с Министерством обороны Республики Индонезия контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф разработки и производства АО «Курганмашзавод» в интересах Корпуса морской пехоты страны», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этот контракт стал первым в истории по поставкам БТ-3Ф за рубеж.

Ранее индонезийское издание Kemhan рассказало, что корпус морской пехоты Индонезии получит 22 единицы БМП-3Ф за 108 млн долларов и 21 БТ-3Ф за 67,2 млн долларов.

О переговорах Москвы и Джакарты на поставку бронетранспортеров стало известно в марте 2019 года.

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