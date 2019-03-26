Индонезия захотела купить российские бронетранспортеры

Взгляд
26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:26  |  vz.ru
Разделы

Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым «вашингтонским болотом», и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
Перейти а раздел…

Имперские планы Эрдогана помогут Русской православной церкви

В 1453 году турецкие войска во главе с султаном Мехмедом Вторым захватили КонстантинопольФото: Жан-Жозеф Бенжамен-Констан
«Если Эрдогану удастся осуществить задуманное – это приведет к ослаблению Константинопольского патриархата и его притязаний на постсоветском пространстве. Что, в свою очередь, вновь возвысит роль и укрепляет позиции Русской православной церкви». Такой парадоксальный вывод делают эксперты по поводу планов Эрдогана превратить в мечеть один из главных христианских символов Стамбула. Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
    Перейти а раздел…

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

    Самые горячие российские фигуристки

      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Республиканцы призвали назначить спецпрокурора для проверки противников Трампа
            Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотамиЛавров отчитал Помпео за внешнюю политику СШАУкраинская полиция решила отказаться от автоматов КалашниковаСША провели испытания системы ПРО
            У границ России обнаружен третий за день американский бомбардировщикПольша признала роль СССР в победе над фашизмомСолдаты НАТО отработают в Таллине уличные боиУкраинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова
            Трамп принял в Овальном кабинете капитана Putin TeamВ подмосковной больнице изнасиловали семилетнего мальчикаБританский самолет по ошибке сел в Шотландии вместо ГерманииПолиция объяснила склад детского питания в морге

            Главная тема


            Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

            отказалась от профессии


            Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница рассказала подробности конфликта

            выборы, выборы...


            Зеленский пояснил свои слова о готовности встать на колени перед Путиным

            вероятный противник


            В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Разочарование Вашингтона


            Дмитрий Дробницкий: В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот

            Смертельный фокус


            Екатерина Ракитина: Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            За кого из российских фигуристок вы больше болеете?

            Индонезия захотела купить российские бронетранспортеры

            26 марта 2019, 08:19

            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати

            Индонезия планирует закупку бронетранспортеров для морской пехоты БТ-3Ф, сейчас Москва и Джакарта ведут переговоры по этому вопросу.

            «Подразделения морской пехоты ВМС Индонезии обладают богатым опытом эксплуатации плавающих боевых машин пехоты БМП-3Ф и планируют приобрести созданные на их основе БТ-3Ф. Контрактные переговоры еще не завершились, поэтому говорить о параметрах соглашения преждевременно», – сказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов, передает РИА «Новости».

            Данное заявление было сделано в ходе авиакосмической и военно-морской выставки LIMA-2019, которая проходит на острове Лангкави (Малайзия).

            Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев уже сообщал об интересе некоторых государств Юго-Восточной Азии к подобным машинам.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............