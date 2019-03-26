Индонезия захотела купить российские бронетранспортеры

Индонезия планирует закупку бронетранспортеров для морской пехоты БТ-3Ф, сейчас Москва и Джакарта ведут переговоры по этому вопросу.

«Подразделения морской пехоты ВМС Индонезии обладают богатым опытом эксплуатации плавающих боевых машин пехоты БМП-3Ф и планируют приобрести созданные на их основе БТ-3Ф. Контрактные переговоры еще не завершились, поэтому говорить о параметрах соглашения преждевременно», – сказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов, передает РИА «Новости».

Данное заявление было сделано в ходе авиакосмической и военно-морской выставки LIMA-2019, которая проходит на острове Лангкави (Малайзия).

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев уже сообщал об интересе некоторых государств Юго-Восточной Азии к подобным машинам.