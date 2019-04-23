Токаев выдвинут на пост президента Казахстана от партии «Нур Отан»

Партия «Нур Отан» поддержала выдвижение действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на выборы президента республики.

За кандидатуру Токаева проголосовали единогласно все 623 члена партии, принимавшие участие в съезде «Нур Отан», сообщает РИА «Новости».

Токаев согласился баллотироваться на этот пост.

«Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента на всестороннее развитие наше страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера», – сказал Токаев на съезде.

Он также поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное доверие, которое проявилось в предложении выдвинуть его кандидатуру на пост главы государства.

«Клянусь, что приложу все усилия, чтобы оправдать доверие», –добавил Токаев.

Ранее на съезде партии «Нур Отан» ее председатель Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть кандидатуру Токаева на пост президента. Досрочные выборы в Казахстане назначены на 9 июня.

Сейчас Токаев является исполняющим обязанности президента, после того как 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку.