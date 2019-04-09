Определена дата досрочных выборов президента Казахстана

Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Токаев сообщил, что было принято решение провести внеочередные выборы 9 июня, передает РИА «Новости».

Он заявил также, что гарантирует проведение честных, открытых и справедливых выборов.

«Это моя принципиальная позиция», – подчеркнул Токаев.

Он сообщил также, что обсудил решение о досрочных выборах с первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым, а также «со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий».

Токаев отметил, что «решение о досрочных выборах важное и необходимое».

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента 20 марта после отставки Нурсултана Назарбаева, руководившего страной почти 30 лет.

Церемония принесения присяги состоялась в ходе совместного заседания двух палат парламента республики.