Назарбаев предложил кандидата на пост президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии «Нур Отан» предложил выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы.

«Я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост президента Республики Казахстан», – сказал Назарбаев на внеочередном съезде партии «Нур Отан», передает ТАСС.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку, а исполняющим обязанности президента до выборов был назначен Касым-Жомарта Токаев.

Также сообщалось, что досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, а старшая дочь Назарбаева Дарига не примет в них участия.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто станет истинным наследником Назарбаева.