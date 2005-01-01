Дочь Назарбаева приняла решение об участии в выборах президента Казахстана

Председатель Сената Казахстана старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не планирует выставлять свою кандидатуру для участия в выборах президента, сообщила помощник Назарбаевой Сауле Мустафаева.

«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», – сказала Мустафаева, передает ТАСС.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня.

55-летняя Назарбаева 20 марта единогласно была избрана председателем Сената путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

В марте Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева, а эксперт оценил перспективы Токаева.