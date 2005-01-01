Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана после перехода на должность и.о. президента страны Касыма-Жомарта Токаева избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву.

Старшей дочери Нурсултана Назрабаева 55 лет. Она является депутатом сената с сентября 2016 года, возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности. Ранее была депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента, там возглавляла комитет по социально-культурному развитию, передает РИА «Новости».

Токаев, который в срежу принес присягу народу республики, сменил на посту президента в должности исполняющего обязанности Нурсултана Назарбаева. Тот руководил Казахстаном почти 30 лет, но накануне объявил об уходе в отставку до окончания срока своих полномочий. Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева, а эксперт оценил перспективы Токаева.