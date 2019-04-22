Тарасова вступилась за Медведеву в латексном костюме

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала пристальное внимание к костюму фигуристки Евгении Медведевой завистью.

«Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери – надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» – заявила Тарасова «НСН», объясняя ситуацию с критикой костюма фигуристки.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

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Ранее Евгению Медведеву раскритиковали за откровенный костюм, в котором она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле.

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