Медведева возмутила блогеров выступлением в латексе

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле; она выступила в розовом латексном костюме и шубе.

Видео выступления появилось в Twitter-аккаунте певца Кристиана Костова.

Фигуристка выступила в розовой латексной мини-юбке и коротком топе под песню «7 Rings» певицы Арианы Гранде. Во время номера Медведева разделась, сняв с себя шубу.

Многие сочли наряд и номер Медведевой чересчур откровенным. Так, пользователь Aleker0 написал, что Медведева позаимствовала идею с провокационным нарядом у фигуристки Туктамышевой. По его словам, у спортсменок плохой вкус.

«Папочка Брайан там не помер от такого?» – поинтересовался пользователь annsaaal, имея в виду нового тренера Медведевой канадца Брайана Орсера.

«Дичь какая... Поневоле начинаешь восхищаться Этери [Тутберидзе, бывший тренер Медведевой], столько лет прятать вот эту вот вульгарщину. Для меня это антисекс однозначно. Как будто маленькая девочка на панель вышла. Еще шуба эта непонятная... Ваши фанаты вас до добра не доведут, им все за радость, на то они и фанаты. Но должны же быть в вашем окружении адекватные люди, которые скажут вам, что это безвкусие полное, что это не программа, а полный отстой. Быстрее бы уж [Илья] Авербух вам начал ставить, а то завтра неровен час очередной «шедевр» продемонстрируете», – написала ekaterinaevdokimova62992.

«Докатилась… Смехотища», – пишет sabrinamalenkayvedma_03.

«Как-то номера вообще не увидела увы(( И наряд…» – пишет fedotovalenochka.

«Что за мода пошла у русских фигуристок на порнономера? Это что, представляет элитный эскорт или мечта дальнобойщика? От Карениной к этому...» – сетует marianna.oleshkevich.

Тем не менее, большинство пользователей в комментариях восхитились выступлением россиянки. Многие из них оставляли гиперссылку на страницу Гранде, пытаясь обратить внимание исполнительницы на номер Медведевой.

«Она прекрасна, разве нет?» – написала kris25981504.

«Выглядит великолепно», – считает @messyfansings.

«Это бомба! Наряд шикарный, номер потрясный! Ярко и эффектно! Было бы классно видеть его в качестве показательного в новом сезоне. И фигура у Вас классная, очень женственная! Не как доски сейчас, на которых смотришь, и плакать хочется», – пишет nancy_cantarella.

Медведева отреагировала на поток критики иронично. Она объявила в Instagram «конкурс на самый жесткий коммент» о ее наряде.

Напомним, до этого спортсменка выложила фотографию в этом наряде в соцсетях; образ был раскритикован.

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