Туктамышева показала откровенный наряд для выступления в Японии

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в откровенном наряде, в котором она собирается выступать в Японии.

Фотография выложена в сторис в профиле фигуристки в Instagram.

В подписи к публикации говорится, что наряд предназначен для открытия.

Ранее российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева признались друг другу в любви в социальных сетях.

Туктамышева входит в состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира, который пройдет в японском городе Фукуока с 11 по 14 апреля.

Стоит отметить, что Туктамышева не первый раз подбирает откровенные костюмы для своих выступлений. В прошлом году фигуристка разделась во время показательного выступления на Гран-при в Канаде.