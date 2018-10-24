Российская фигуристка запустила флешмоб с публичным раздеванием

Фигуристы поддержали россиянку Елизавету Туктамышеву, раздевшуюся во время показательного выступления на Гран-при в Канаде.

В соцсетях запущен флешмоб с раздеванием на льду под хештегом #Tuktikchallenge. В нем уже приняла участие чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн. Также спортсменку решили поддержать некоторые мужчины и дети.

Запоминающийся номер Туктамышева исполнила после победы по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию в Канаде. Во время показательных выступлений спортсменка вышла на лед в образе стюардессы под песню Бритни Спирс «Toxic» и сняла с себя жакет, оставшись в бюстгальтере, пишет Ura.ru.

Сама Туктамышева назвала такой шаг мерами по «возвращению мужчин в фигурное катание».