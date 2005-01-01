Медведева и Туктамышева опубликовали совместное фото с признанием в любви

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева признались друг другу в любви в социальных сетях.

В одной из своих сторис Instagram Туктамышева выложила совместную с Медведевой фотографию, подписав: «Люблю эту фотку с деткой», пишет «Советский спорт».

В ответ Медведева сделала репост в свою сторис и написала: «Люблю фотку фотки с деткой».

В феврале 2019 года обе фигуристки были претендентками на одно вакантное место в сборной России для поездки на чемпионат мира в Японии. Федерация фигурного катания выбрала Медведеву.

Позже выбранная фигуристка отписалась в Instagram от Туктамышевой, что вызвало волнение среди поклонников. Однако агент Медведевой объяснил это ошибкой SMM-менеджера – и подписка вернулась в тот же день.