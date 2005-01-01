Фигуристка Туктамышева: Вы убили внутри меня маленькую девочку

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала комментарий о непопадании в основной состав сборной России для поездки на чемпионат мира в Японию в марте.

«Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец, поэтому вернусь», – поделилась Туктамышева в Twitter.

Федерация фигурного катания на коньках России изменила состав сборной. Изначально в Японию должны были отправиться Станислава Константинова (Санкт-Петербург), Алина Загитова (Москва) и Софья Самодурова (Санкт-Петербург). Но Станиславу Константинову пришлось заменить из-за участия в Универсиаде, которая пройдет в Красноярске. У федерации было два варианта: Евгения Медведева (серебряный призер Олимпиады-2018) и Елизавета Туктамышева (бронзовый призер Гран-при – 2018). В итоге выбрали Медведеву.

Ранее сообщалось, как Медведева и Туктамышева выступили на чемпионате Европы.