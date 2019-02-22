Медведева победила в Кубке России по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде.

Медведева, лидировавшая после короткой программы, во время произвольной программы получила 146,01 балла, передает РИА «Новости». В общей сумме она набрала 222,90 балла и заняла первое место.

На втором месте оказалась спортсменка Елизавета Туктамышева, которая сумела набрать по сумме двух программ 221,19 балла. Третье место заняла Виктория Васильева с 208,75 балла.

«Стремление доказать, как я классно поработала, мысли «вот, сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй» мешали мне весь сезон. У бога на нас свои планы. И я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять», – сказала Медведева после победы, передает ТАСС.

Она добавила, что за этот сезон исправила многое и сумела правильно расставить приоритеты.

«Это спорт, нужно бороться, но бороться с удовольствием», – добавила фигуристка.

Ранее Медведеву критиковали за то, что она сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться за границу. За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.