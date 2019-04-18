Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.

Фото опубликовано в Instagram Медведевой.

Многие поклонники сочли наряд чрезмерно откровенным.

«О хоспади. Это что за порно?» – пишет jannymedo.

«Женское половозрелое. Пошлость какая розовая. Восхищены беспредельно. Пробиваем дно», – сетует mammik10061964, реагируя на восторженные комментарии по поводу наряда.

Пользователь с ником champion_bear считает, что для фигурного катания пора вводить возрастное ограничение «18+».

«В последнее время у Жени пошла тенденция на оголение. Главное – не перебарщивать», – советует eteritut.

Пользователь andrewperm1313 назвал наряд «новой фишкой а-ля проституция с раздеванием», а beautiful.storm.8 признается, что этот костюм – «ту мач», то есть перебор.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

За Евгению Медведеву

За Елизавету Туктамышеву

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«Женя и Лиза (Елизавета Туктамышева – прим. ВЗГЛЯД) доказывают, что взрослое фигурное катание – не для детей», – отмечает l_risu, напоминая о выступлении Туктамышевой с раздеванием.

«Лифчик Туктамышевой почуял конкуренцию...» – добавляет fk_stishki.

В то же время на страничке Медведевой появилось множество восторженных комментариев.

«Уоу-уоу, Женя, что ты делаешь? Продолжай», – пишет yessmedvedeva.

«Сейлор Мун на максималках», – пишет katichka_katich, напоминая о знаменитом выступлении Медведевой в образе героини анимэ.

«Очень симпатично и игриво. И в то же время прилично», – считает margarita.128.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в откровенном наряде для выступления на чемпионате мира в Японии. В прошлом году фигуристка разделась во время показательного выступления на Гран-при в Канаде.

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