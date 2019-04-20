Пушков рассказал об уязвимой позиции Порошенко на дебатах

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедшие в пятницу вечером на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом», – написал Пушков в Twitter.

Сенатор считает, что прошедшие дебаты вряд ли переломят ход предвыборной кампании.

«Порошенко был напористее, но не был убедителен. Похоже на его лебединую песнь – столь же фальшивую, как все его президентство», – добавил Пушков.

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Сенатор также обратил внимание на момент в дебатах, когда Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повестки в военкомат. По словам Пушкова, для самого действующего президента Украины это уязвимая позиция. «Разве он своего сына на передовую отправил? Или пристроил его в Раду в возрасте 29 лет?» – задается вопросов член Совета Федерации.

«И прорыва в ЕС Порошенко не совершил. И российский рынок не заменил европейским. Демагогия», – заключил Пушков.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что победа Зеленского очевидна и сравнима со знаменитым «Аргентина – Ямайка 5:0».

Газета ВЗГЛЯД писала, что станет с Порошенко в случае поражения.

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