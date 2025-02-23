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Зеленский назвал условие своей отставки
Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.
Владимир Зеленский на пресс-конференции, транслируемой через YouTube-канал его офиса, заявил, что готов покинуть пост президента, передает РИА «Новости».
Зеленский отметил, что готов рассмотреть этот шаг как необходимое условие для мира: «Если мир для Украины, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», – подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.
Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.