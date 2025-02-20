Economist: Зеленский уступит Залужному 30% против 65% голосов в случае выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно данным опроса, Зеленский может получить лишь 30% голосов, в то время как Залужный – 65%, передает «Газета.ru».

Журнал также отмечает, что команда американского президента заинтересована в том, чтобы избавиться от Зеленского, которого считает «сложным».

Бывший украинский дипломат в интервью The Economist подчеркнул: «Речь идет не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин раскритиковала Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвав «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

Президент США также обвинил Зеленского в отказе от проведения выборов и назвал его «диктатором без выборов».