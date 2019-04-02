СМИ: Взрыв в петербургской академии могут признать терактом

Взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могут квалифицировать как теракт, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«По данным источников, в дальнейшем действия неизвестного, оставившего бомбу, могут быть квалифицированы и как теракт», – пишет «Коммерсант».

Предполагается, что пакет с бомбой мог оставить кто-то из учащихся или сотрудников академии.

Издание пишет, что пакет с взрывным устройством обнаружили курсанты. Они позвали преподавателей, среди которых был полковник Рифат Закиров, в прошлом профессиональный сапер, участник двух чеченских кампаний. Он, как предполагается, решил накрыть находку бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия в случае взрыва. Бомба сработала, причем взрыв оказался настолько мощным, что обвалилась лестница.

Жизнь пострадавших находится вне опасности, Закиров пострадал серьезнее всего.

Ранее СК России сообщил, что по факту взрыва в академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Взрыв в академии прогремел днем во вторник, пострадали четыре человека. Предполагается, что взорвалась мина ТМ-57.

Доктор технических наук, профессор кафедры радиотехнических систем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Сергей Багрецов в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что «учебная мина не могла взорваться, кто-то ее подготовил».