В здании Военно-космической академии в Петербурге прогремел взрыв

Взрыв произошел в административном здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека, сообщил источник в экстренных службах города.

«В результате взрыва в академии пострадали, по предварительным данным, четыре курсанта. Что именно взорвалось, пока неизвестно», – сказал источник РИА «Новости».

Другие источники сообщают, что еще 15 человек заблокированы в здании из-за обрушения лестничного пролета.

Как сообщает телеграм-канал Baza, взорвалась мина. В частности, двое сотрудников вуза якобы обнаружили взрывное устройство и решили перенести его в безопасное место. Сразу же была объявлена эвакуация. Однако мина сдетонировала во время переноски.

По данным пресс-службы главы города, на место выехал врио губернатора Александр Беглов.

Между тем главное управление МЧС по Санкт-Петербургу не подтверждает появившиеся сообщения СМИ о якобы втором взрыве в колледже в городе Пушкин под Петербургом. «Мы взрыв не подтверждаем. Ведется проверка», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Телеграм-канал Baza также отмечает, что второго взрыва не было. По его данным, в лаборатории в Институте микробиологии в Пушкине одна из студенток грела банку в микроволновке, и банка взорвалась. В то же время Life сообщает, что у девушки в лаборатории лопнула в руках колба с реактивами. Студентка была госпитализирована.

Военно-космическая академия им. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС РФ, а также федеральных органов исполнительной власти.