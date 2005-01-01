Профессор академии Можайского прокомментировал взрыв в стенах учебного заведения

«Это нонсенс, учебная мина не могла взорваться, кто-то ее подготовил», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор технических наук, профессор кафедры радиотехнических систем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Сергей Багрецов, комментируя взрыв в здании академии в Петербурге, в результате которого пострадали четыре человека.

По словам Багрецова, учебные мины подлежат переноске и самостоятельно взорваться не могут.

«Переносить мину, безусловно можно, их носят, они учебные. Чтобы мина сама взорвалась при переноске – так не бывает, значит произошли какие-то обстоятельства другого порядка», – уверен собеседник.

Учебную мину ТМ-57 «кто-то подготовил и обеспечил соответствующей начинкой», считает Багрецов.

«Она была чем-то начинена, так просто она не взорвется, ее надо взорвать. А кто ее подготовил – узнает следствие»,– заметил собеседник.

По словам профессора, данный инцидент происходит в академии впервые.

«Раньше никогда ничего подобного не случалось, это первый такой случай», – сообщил Багрецов.

Напомним, в здании Военно-космической академии в Петербурге прогремел взрыв в результате которого пострадали четыре человека.