После взрыва в петербургской академии возбуждено дело о покушении на убийство

По факту взрыва в академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает Следственный комитет России.

«По данным следствия, около 13.30 мск в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета, отмечает СК.

Напомним, в здании Военно-космической академии в Петербурге прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Предполагается, что взорвалась мина ТМ-57.

Доктор технических наук, профессор кафедры радиотехнических систем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Сергей Багрецов в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что «учебная мина не могла взорваться, кто-то ее подготовил».

Главная военная прокуратура начала проверку по факту ранения военнослужащих в ходе взрыва.