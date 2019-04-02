Военная прокуратура начала проверку по факту взрыва в академии Можайского

По факту ранения военнослужащих Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения начала проверку, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, в результате которого пострадало несколько человек, военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На место происшествия прибыл заместитель военного прокурора 83-й военной прокуратуры гарнизона. Он координирует работу чрезвычайных служб и правоохранительных органов. В военной прокуратуре сообщили, что меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки и при наличии оснований.

В здании Военно-космической академии в Петербурге прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Предполагается, что взорвалась мина ТМ-57.

Доктор технических наук, профессор кафедры радиотехнических систем Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Сергей Багрецов в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что «учебная мина не могла взорваться, кто-то ее подготовил».