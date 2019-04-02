Кох назвал результат Порошенко приговором его правлению

Бывший вице-премьер России Альфред Кох заявил, что беспрецедентно низкий результат действующего президента Украины Петра Порошенко в первом туре выборов является приговором его правлению.

Кох заметил, что «даже для нестабильной Украины» такой результат для действующего главы государства уникален. В 1994 году, напомнил он, на тот момент президент Леонид Кравчук в первом туре набрал 38,36% голосов, в 1999 году действующий президент Леонид Кучма набрал в первом туре 36,49% голосов.

«На выборах 2010 года действующий президент (Виктор Ющенко) в выборах не участвовал. Но даже премьер-министр его правительства (Юлия Тимошенко) и то в первом туре набрала 25% голосов!» – написал Кох в своем Facebook.

На выборах 2019 года действующий президент Украины Петр Порошенко, отметил политик, набрал только 15% голосов.

«Это беспрецедентно. И это приговор его правлению», – подытожил Кох.

Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно.