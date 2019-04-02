Скандальная экс-чиновница Глацких нашла новую работу

Бывший директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, покинувшая пост после скандала, устроилась на должность замдиректора дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС).

Экс-чиновница уже познакомилась с новым коллективом, передает портал Е1.

В поиске работы поспособствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который «просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место». Сама Глацких пока не комментирует новую должность.

Чиновница из Свердловской области Ольга Глацких прославилась фразой, которую произнесла на встрече с представителями молодежных организаций. Комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, она заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

В конце декабря глава департамента молодежной политики Свердловской области написала заявление об увольнении по собственному желанию. 11 февраля Глацких сообщила, что больше не является госслужащей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД