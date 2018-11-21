Скандальная чиновница Глацких подала в отставку

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«Прошу предоставить часть ежегодного оплачиваемого отпуска с 9 января по 9 февраля 2019 года включительно с последующим увольнением», – цитирует заявление Глацких Ura.ru.

Документ датирован 26 декабря, его утвердил замгубернатора Павел Креков.

Источник в аппарате губернатора подтвердил изданию, что Глацких подала заявление. Он отметил, что пока не обсуждалась кандидатура на замену.

На прошлой неделе стало известно, что Глацких лишили статуса члена регионального правительства

В начале декабря сообщалось, что Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации департамента молодежной политики региона, директором которого была Ольга Глацких, «прославившаяся» высказыванием о том, что государство ничего молодежи не должно.