Глацких исключили из правительства Свердловской области

Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких лишили статуса члена регионального правительства, сообщил источник.

Журналисты обратили внимание, что Глацких не присутствовала на заседании областного правительства утром 20 декабря.

«Глацких больше не член правительства, она не может посещать заседания кабинета министров. И, возможно, лишится части премии», – обяснил Ura.ru источник в правительстве.

В начале декабря сообщалось, что Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о ликвидации департамента молодежной политики региона, директором которого была Ольга Глацких, «прославившаяся» высказыванием о том, что государство ничего молодежи не должно.