Глацких уволилась с госслужбы

Чиновница из Свердловской области Ольга Глацких сообщила, что больше не является госслужащей.

«Добрый день. Я Ольга Глацких! И с сегодняшнего дня я не чиновник, а, значит, могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут», – написала Глацких в своем аккаунте в Instagram.

В комментарии для РБК она подтвердила, что эта новая страница в соцсети действительно принадлежит ей.

Она рассказала, что не впервые меняет свою жизнь, она попробовала себя в профессиональном спорте и на государственной службе.

«Мой характер был сформирован в борьбе за чемпионские медали. Я всегда буду говорить правду – даже если она горькая», – отметила Глацких.

Напомним, осенью 2018 года на встрече с подростками Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.