Новая начальница Кувшинниковой отметила личное участие губернатора в судьбе «учительницы в купальнике»

Личное участие в судьбе учительницы Татьяны Кувшинниковой, уволившейся после публикации фото в купальнике, и оперативное решение конфликтных ситуаций – это характерная черта работы губернатора Алтая Виктора Томенко, сообщила новый руководитель Кувшинниковой, и.о. ректора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Олеся Соколова.

Говоря о первом рабочем дне Кувшинниковой на новом месте, Соколова сообщила, что он прошел в спокойной обстановке, коллектив АКИПКРО хорошо принял новую сотрудницу, а сам институт давно нуждался в таком специалисте, передает Regnum

«Было поручение губернатора, мы изучили свои потребности и интересы самой Татьяны Анатольевны. Все сошлось», – сказала Соколова, добавив, что Кувшинникова, в частности, будет принимать участие в создании журнала «Учитель Алтая» и методических пособий, где необходима редакционно-корректорская работа. Навыки учителя русского языка и литературы позволяют это сделать. Кроме того, Кувшинникова будет вовлечена в изучение темы безопасной интернет-среды для детей.

Соколова также отметила, «никто сильно не удивился» тому, что Томенко быстро отреагировал на конфликтную ситуацию и нашел способ ее разрешить, поскольку так новый глава региона действует и в других случаях. «Если раньше жалобы жителей списывали по нисходящей и в конечном итоге они оказывались там же, откуда и возникли, то сейчас решение чаще всего принимается сразу», – сказала Соколова.

Ранее политолог Алена Август похвалила губернатора Алтая Виктора Томенко за поддержку Кувшинниковой. «Думаю, что губернатор старой закалки не только бы одобрил увольнение этой учительницы, но еще бы быстренько зачистил бы всю информацию о том, что такой факт имел место», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог.

Напомним, учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова, которая уволилась после осуждений за фото в спортивном купальнике, во вторник вышла на работу в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

Тем временем российские педагоги решили поддержать Кувшинникову, выкладывая в Сеть свои фотографии в купальниках. Флешмоб также поддержала Ксения Собчак.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему учительница из Барнаула потеряла работу, а также зачем вмешиваться в форму одежды педагогов.