Эксперт похвалила губернатора Алтая за поддержку «учительницы в купальнике»

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...

Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
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            Эксперт похвалила губернатора Алтая за поддержку «учительницы в купальнике»

            1 апреля 2019, 13:58

            Текст: Михаил Мошкин

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            «Думаю, что губернатор старой закалки не только бы одобрил увольнение этой учительницы, но еще бы быстренько зачистил бы всю информацию о том, что такой факт имел место», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Так она прокомментировала сообщения о том, что новый алтайский губернатор Виктор Томенко поддержал учительницу Татьяну Кувшинникову, против которой была развернута травля.

            Подход того поколения губернаторов, которое сейчас уходит (при всем уважении к тому, что многие из них сделали для своих регионов), не отличался достаточной гибкостью в работе с новыми формами распространения информации, отметила политтехнолог Алена Август. Новые руководители регионов демонстрируют иной политический стиль, указывает эксперт.

            Как в воскресенье сообщил телеграм-канал «ПолитАлтай», губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал историю учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Напомним, скандал разгорелся после того, как учительница сфотографировалась в закрытом купальнике (в поддержку зимней универсиады группы алтайских «моржей») и выложила фото в соцсети. Мать одного из учеников подала жалобу директору школы. Учительница рассказала, что из-за конфликта «со стороны руководства начались постоянные придирки, проверки, оценки педагогического подхода», из-за чего она написала заявление об уходе.

            «В человеческих отношениях всё старо, как мир, но появляющиеся новые формы распространения информации порождают такие необычные ситуации», – цитировал губернатора телеграм-канал.

            Судя по этому сообщению, Томенко поддержал действия министра образования края Максима Костенко по разрешению ситуации. Напомним, ранее стало известно, что Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе АКИПКРО (Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования). Она выйдет на работу уже со 2 апреля».

            Сообщается, что Томенко заявил по этому поводу: «Эта история – хороший пример реагирования и разрешения конфликтных ситуаций, проявления внимания к людям. При этом лучше, если такая реакция будет раньше, чем начнет обрастать слухами, домыслами и превращаться  в громкий  конфликт».

            «Не будем говорить о том, насколько ханжески отреагировали на появление фотографии этой учительницы – фотографии человека, который ведет здоровый образ жизни, вообще-то, – отмечает Алена Август. – Медленнее всего меняются стереотипы. Мы можем менять законы, меняются способы коммуникации (от интернета в регионах до новых скоростных поездов), но человеческая психология меняется куда медленнее и не так гибко. Хорошо, если у нас губернаторы будут поддерживать такие качественные изменения и своим поведением будут показывать пример того, как стоит поддерживать новые инициативы».

            Новая политическая культура, которую демонстрируют новые руководители регионов, отличается иным, чем ранее, отношением к информационной среде, вновь подчеркивает эксперт.  «Информация может прийти сейчас буквально отовсюду. Каждый россиянин уже, по сути, СМИ – смартфоны есть даже у дошкольников. Любое событие может стать достоянием всех. Поэтому главное в работе по информации сейчас – это не блокирование, а оперативная реакция, и реакция качественная и эффективная», – отмечает Алена Август.

            Позиция действующего руководства региона – пример того, «как на любой информационный скачок реагировать не отрицанием, не тем, что кого-то быстро наказывать, кому-то давать по шапке (в данном случае – директору школы), а использовать, как сейчас говорят, медиацию: выступать в роли того, кто помогает разобраться в конфликте», – отмечает эксперт.

            Среди губернаторов новой волны есть много тех, у кого есть опыт и понимание того, как работают корпорации и как в бизнес-среде ведутся переговоры среди равных. «Когда губернаторы будут показывать примеры такой медиаторской позиции, это будет замечательно. Можно, конечно, издать сотню циркуляров на тему «как надо поступать», но лучше быть напрямую вовлеченным», – отмечает собеседница.


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