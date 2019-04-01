Эксперт похвалила губернатора Алтая за поддержку «учительницы в купальнике»

«Думаю, что губернатор старой закалки не только бы одобрил увольнение этой учительницы, но еще бы быстренько зачистил бы всю информацию о том, что такой факт имел место», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Так она прокомментировала сообщения о том, что новый алтайский губернатор Виктор Томенко поддержал учительницу Татьяну Кувшинникову, против которой была развернута травля.

Подход того поколения губернаторов, которое сейчас уходит (при всем уважении к тому, что многие из них сделали для своих регионов), не отличался достаточной гибкостью в работе с новыми формами распространения информации, отметила политтехнолог Алена Август. Новые руководители регионов демонстрируют иной политический стиль, указывает эксперт.

Как в воскресенье сообщил телеграм-канал «ПолитАлтай», губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал историю учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Напомним, скандал разгорелся после того, как учительница сфотографировалась в закрытом купальнике (в поддержку зимней универсиады группы алтайских «моржей») и выложила фото в соцсети. Мать одного из учеников подала жалобу директору школы. Учительница рассказала, что из-за конфликта «со стороны руководства начались постоянные придирки, проверки, оценки педагогического подхода», из-за чего она написала заявление об уходе.

«В человеческих отношениях всё старо, как мир, но появляющиеся новые формы распространения информации порождают такие необычные ситуации», – цитировал губернатора телеграм-канал.

Судя по этому сообщению, Томенко поддержал действия министра образования края Максима Костенко по разрешению ситуации. Напомним, ранее стало известно, что Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе АКИПКРО (Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования). Она выйдет на работу уже со 2 апреля».

Сообщается, что Томенко заявил по этому поводу: «Эта история – хороший пример реагирования и разрешения конфликтных ситуаций, проявления внимания к людям. При этом лучше, если такая реакция будет раньше, чем начнет обрастать слухами, домыслами и превращаться в громкий конфликт».

«Не будем говорить о том, насколько ханжески отреагировали на появление фотографии этой учительницы – фотографии человека, который ведет здоровый образ жизни, вообще-то, – отмечает Алена Август. – Медленнее всего меняются стереотипы. Мы можем менять законы, меняются способы коммуникации (от интернета в регионах до новых скоростных поездов), но человеческая психология меняется куда медленнее и не так гибко. Хорошо, если у нас губернаторы будут поддерживать такие качественные изменения и своим поведением будут показывать пример того, как стоит поддерживать новые инициативы».

Новая политическая культура, которую демонстрируют новые руководители регионов, отличается иным, чем ранее, отношением к информационной среде, вновь подчеркивает эксперт. «Информация может прийти сейчас буквально отовсюду. Каждый россиянин уже, по сути, СМИ – смартфоны есть даже у дошкольников. Любое событие может стать достоянием всех. Поэтому главное в работе по информации сейчас – это не блокирование, а оперативная реакция, и реакция качественная и эффективная», – отмечает Алена Август.

Позиция действующего руководства региона – пример того, «как на любой информационный скачок реагировать не отрицанием, не тем, что кого-то быстро наказывать, кому-то давать по шапке (в данном случае – директору школы), а использовать, как сейчас говорят, медиацию: выступать в роли того, кто помогает разобраться в конфликте», – отмечает эксперт.

Среди губернаторов новой волны есть много тех, у кого есть опыт и понимание того, как работают корпорации и как в бизнес-среде ведутся переговоры среди равных. «Когда губернаторы будут показывать примеры такой медиаторской позиции, это будет замечательно. Можно, конечно, издать сотню циркуляров на тему «как надо поступать», но лучше быть напрямую вовлеченным», – отмечает собеседница.