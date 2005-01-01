«Учительница в купальнике» нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова, которая уволилась после осуждений за фото в спортивном купальнике, нашла новое место работы в сфере допобразования.

Со вторника она выйдет на работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), сообщает ТАСС.

«Татьяна Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе АКИПКРО. Она выйдет на работу уже со 2 апреля», – сказал представитель организации.

Этот вариант Кувшинниковой предлагал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. В свою очередь Кувшинникова заявила, что планирует продолжать педагогическую деятельность в сфере искусства. Она окончила с красным дипломом Новоалтайское государственное художественное училище.

Ранее российские педагоги решили поддержать уволенную из-за якобы откровенного фото барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, выкладывая в Сеть свои фотографии в купальниках. Флешмоб поддержала Ксения Собчак, она также приняла в нем участие.

Скандал вокруг барнаульской учительницы разгорелся после того, как она сфотографировалась в закрытом купальнике и выложила снимок в соцсети. После этого ей пришлось уволиться, так как на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила, что не готова работать в такой обстановке

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему учительница из Барнаула потеряла работу, а также зачем вмешиваться в форму одежды педагогов.