Собчак поддержала своим фото флешмоб раздетых учителей

Телеведущая Ксения Собчак присоединилась к флешмобу #учителятожелюди, который был запущен в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, уволенной из-за фото в купальнике.

Собчак выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня» фотографию в купальнике и написала, что поддерживает флешмоб #учителятожелюди.

Она добавила, что «и у уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой, и у педиатра, и у всех людей должно быть право на личную жизнь».

Российские педагоги решили поддержать уволенную из-за якобы откровенного фото барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, выкладывая в Сеть свои фотографии в купальниках.

Участники флешмоба указывают, что они отстаивают право учителей на личную жизнь, хобби и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося в обществе образа педагога.

«Пост о том, что #учителятожелюди. О том, как же хочется, чтобы социальные сети перестали быть частью твоей работы и твоего лица на работе», – написала под фотографией участница акции

zdravstvujetoya.

Публикация от Tanyasm (@zdravstvujetoya) 29 Мар 2019 в 10:53 PDT

Публикация от Блогер Алена Павлова (@pani.polyanska) 29 Мар 2019 в 10:23 PDT

«Что мне теперь, уволиться?», – спрашивает у подписчиков другая учительница, присоединившаяся к флешмобу.

Публикация от Анна (@crimean_anna) 29 Мар 2019 в 10:12 PDT

«Отстаньте от учителей!», – призывает yulja1504.

Публикация от Юлия (@yulja1504) 29 Мар 2019 в 10:05 PDT

«Я знаю, что в подписчиках и дети, и родители моих учеников. Скажите, имеете ли вы право на личную жизнь? Так почему же мы, учителя, лишены этой привилегии?», – написала anna_orach.

Публикация от Анна Орач (@anna_orach) 29 Мар 2019 в 9:54 PDT

К акции также присоединились мужчины-учителя.

Публикация от Раис Усманов (@rais300589) 9 Авг 2016 в 9:35 PDT

Публикация от Саша Ананьев (@ananiev_sh) 29 Мар 2019 в 6:50 PDT

Напомним, скандал разгорелся вокруг барнаульской учительницы, сфотографировавшейся в закрытом купальнике и выложившей фото в соцсети. До этого пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом.

В 2018 году учительница из Омска была уволена после появления в Сети ее фотографии в купальнике. Тогда педагоги из разных российских регионов тоже устроили акцию солидарности и стали публиковать фотографии в купальниках.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что прозвучавшая в адрес преподавательниц критика – «это ханжество и возвращение к совковому мировоззрению».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему учительница из Барнаула потеряла работу, а также зачем вмешиваться в форму одежды педагогов.