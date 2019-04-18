Депутат Рады обвинил контрразведку Украины в подготовке «псевдопутча» по сценарию Турции

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что военная контрразведка и ГРУ Украины готовили в 2016-2017 годах «псевдопутч», чтобы под его прикрытием физически уничтожить конкурентов президента Украины Петра Порошенко.

В эфире канала ZIK он заявил, что операцию готовили некий «генерал Петров» и начальник главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба. Суть якобы состояла в том, что должен был состояться «псевдопутч», под прикрытием которого предполагалось уничтожить оппозицию и конкурентов Порошенко. Куприй сравнил эту операцию с «псевдопутчем» в Турции.

«Жертовой этой спецоперации и стала Савченко», – заявил Куприй.

Отрывок передачи, в которой Куприй сделал это заявление, опубликован на YouTube телеканала.

Напомним, Савченко находится под следствием по обвинению в том, что она якобы собиралась со сторонниками напасть на Верховную раду и убить Петра Порошенко.

На этой неделе она и экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан были освобождены из-под стражи.