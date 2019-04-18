В Германии ответили на требование Греции многомиллиардных репараций

«Большинство государств либо поддержат Германию, либо промолчат. Но у Греции здесь поддержки не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал планы Греции потребовать от немцев выплаты многомиллиардных репараций за ущерб, нанесенный во время мировых войн.

«Немецкое общество старается это не комментировать и игнорировать сообщения о претензиях греков и поляков. С точки зрения Германии и немецкого правительства, все эти вопросы давно улажены и эта тема является внутренним раздражителем, потому что Германия всеми силами пытается спасти единство внутри Европейского союза, а такие действия со стороны Польши и Греции разрушают это единство», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

По его словам, вопросы к Германии могут быть с исторической и моральной точек зрения, но юридических претензий здесь быть не может. Кроме того, немцы считают, что покаяние в отношении этих стран состоялось и доверие между ними восстановлено. «Также Германия считает, что ее вклад в интеграцию Европы и ее вклад в укрепление либеральных ценностей достаточно велик, а такие высказывания и напоминания о прошлом вызывают непонимание со стороны немцев», – отмечает политолог.

При этом мнение общества и мнение элит независимо от партийной принадлежности в данном случае совпадают.

Напомним, что парламент Греции большинством голосов одобрил обращение к правительству Алексиса Ципраса. От кабинета министров ждут, что он потребует от Германии выплаты военных репараций. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного стране во время Первой и Второй мировых войн. Парламентарии ожидают, что процедура начнется с вербальной ноты с требованиями, которую Афины направят Берлину.

В обращении приводятся оценки долга Германии перед Грецией, которые сделало греческое Государственное казначейство. Согласно первому методу подсчета, основанному на Парижской конференции, требования Греции к Германии оцениваются в 6 млрд 741 млн долларов в ценах 1938 года, или в 309 млрд 499 млн евро в нынешнем эквиваленте. Во второй методике используются архивные материалы, согласно которым претензии Греции оцениваются в 171 млрд 442 млн евро.

«Если от греческого правительства действительно придет такой запрос к немецкому правительству – им скорее всего ответят: греки идут на такой шаг, чтобы не платить по кредитам, которые им Европа выдала для спасения экономики. У немцев достаточно аргументов в этом вопросе.

И большинство государств либо поддержат Германию, либо промолчат. Но у Греции здесь поддержки не будет. С теоретической точки зрения, греков и поляков могут поддержать американцы, чтобы насолить немцам. Но это очень маловероятно», – предположил Рар.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Греция и ранее поднимала вопрос о репарациях за нацистскую оккупацию. В январе 2015 году упоминалась сумма в 11 млрд евро. В том же году греки активно подсчитывали сумму претензий за действия немцев в Первой мировой.

Однако в марте 2015-го греческий премьер Ципрас после встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Афины больше не будут требовать от Берлина компенсации за ущерб, причиненный во Второй мировой войне. «Сегодняшняя Германия «не имеет ничего общего с Германией времен Третьего рейха, из-за которой пролито столько крови», – заявил тогда Ципрас. Неудивительно, что и Меркель также заявила, что считает полностью закрытой тему репараций.

Любопытно, что в 2016-м тот же Ципрас вновь объявил о том, что Греция настаивает на возмещении ущерба за нацистские преступления – это было сделано в ответ на заявление кабинета Меркель о том, что Берлин не видит оснований для рассмотрения вопроса о репарациях. Определенные надежды грекам внушило заявление президента ФРГ Йоахима Гаука, который предложил открыто обсудить вопрос о выплате компенсаций Греции.

Чаще греков о компенсациях вспоминают лишь поляки. В октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб остается открытым. Позднее в польском Сейме уточнили, что Варшава намерена потребовать от Берлина как минимум 900 млрд долларов репараций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Польши использовать Дональда Трампа для получения репараций по итогам Второй мировой войны.