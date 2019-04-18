Парламент Греции потребовал от Германии сотни миллиардов евро репараций

Парламент Греции большинством голосов одобрил обращение к правительству Алексиса Ципраса, призвав кабинет министров потребовать от Германии выплаты военных репараций за ущерб, нанесенный стране во время Первой и Второй мировых войн.

В принятом докладе межпартийного комитета на тему военных репараций отмечается, что парламент Греции «просит греческое правительство предпринять все соответствующие действия, особенно дипломатические и юридические, чтобы потребовать возмещения нанесенного ущерба в годы Первой и Второй мировых войн». Это решение также доводится до сведения президента Греции, передает ТАСС.

Парламентарии ожидают, что процедура начнется с вербальной ноты, которую Афины направят Берлину. В ней будут выдвинуты требования к Германии о возмещении ущерба.

В обращении приводятся оценки долга Германии перед Грецией, которые сделало греческое Государственное казначейство.

Согласно первому методу подсчета, основанному на Парижской конференции, требования Греции к Германии оцениваются в 6 млрд 741 млн долларов в ценах 1938 года или в 309 млрд 499 млн евро в нынешнем эквиваленте.

Во второй методике используются архивные материалы, согласно которым претензии Греции оцениваются в 171 млрд 442 млн евро. Более того, по оценкам казначейства, к этой сумме следует добавить сумму так называемого оккупационного займа, взятого нацистами в принудительном порядке из сейфов Банка Греции в виде золота и денег на 10 млрд 344 млн евро, требование возмещения накопленных потерь (33 млрд 873 млн евро) и компенсации сокращения объема производства (53 млрд 886 млн евро). В результате все долги Германии оцениваются в 269 млрд 547 млн евро.

Казначейство Греции подчеркивает, что не включило ни в один из этих двух расчетов требования компенсации за гибель людей или их инвалидности из-за оккупации, которые, по его оценке, достигают 22 млрд 120 млн евро без учета процентов за минувшие годы.

Также в подсчетах не учтены требования компенсаций за смерть людей от голода или болезней. Казначейство подсчитало, что греческие требования компенсаций за это достигают 107 млрд 268 млн евро.

Кроме того, казначейство напомнило, что Германия практически не выплатила Греции репарации за ущерб, нанесенный в годы Первой мировой войны. Из суммы в 485 млн 975 тыс. золотых марок было выплачено лишь 7 млн 275 тыс. Оставшаяся сумма оценивается по нынешним ценам в 9 млрд 189 млн 270 тыс. евро.

Напомним, в октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб остается открытым. Позднее в польском Сейме уточнили, что Варшава намерена потребовать от Берлина как минимум 900 млрд долларов репараций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Польши использовать Дональда Трампа для получения репараций по итогам Второй мировой войны.